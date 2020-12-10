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Otomotiv Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli elektrikli otomobil TOGG açıklaması
Otomotiv

Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli elektrikli otomobil TOGG açıklaması

Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:23:00 - 2020-12-10 23:39:08
Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli elektrikli otomobil TOGG açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez yerli otomobille ilgili olarak "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;

Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli üretim ve ülkelerin kendi öz yeterliliklerini oluşturma gayretleri daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladı. Artık kaynağın yanında teknolojinin de yerli olmasını sağlamak durumundayız.

Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası’nı 2021 yılı içerisinde katılımcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir.

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız

Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz vermeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz’de de arama ve sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

 

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