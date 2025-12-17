Son dakika asgari ücret 2026

2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. İlk toplantı 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılırken, ikinci toplantının tarihi de netleşti. Masadaki zam oranları ve olası senaryolar milyonlarca çalışanın yakın takibinde. Peki, asgari ücret ne olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık ederken, hükümet yetkilileri ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ise toplantıda yer almadı.

TÜRK-İŞ toplantıya neden katılmadı?

Toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelerek komisyona katılmama gerekçelerini içeren dosyayı teslim etti. Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısının adil olmadığını savunarak, ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun değerlendirilmediği sürece sürece dahil olmayacaklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan’dan ikinci toplantı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, çalışanların gelirlerini koruyan ve istihdamı gözeten bir anlayışla sürecin yürütüleceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacağı bildirildi. Yeni asgari ücretin üçüncü ya da dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

2026 asgari ücret için zam beklentileri

Uzman değerlendirmelerine göre, işveren maliyetleri ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında yüzde 20 civarında bir artış ihtimali öne çıkıyor. Ancak kulislerde bu oranın üzerine ek bir artış yapılabileceği de konuşuluyor. Vergi ve harçlardaki yeniden değerleme oranının yüzde 25,9 olarak açıklanması, yüzde 25 zam beklentisini güçlendirdi.

Yüzde 28–32 aralığı öne çıkıyor

Asgari ücret artışının, gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon verileri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın 2026 yılı sonu enflasyon hedefi yüzde 19 olarak açıklanırken, yıl sonu gerçekleşen enflasyonun yüzde 31 civarında olması bekleniyor. Bu çerçevede, asgari ücret artışının yüzde 28 ile yüzde 32 aralığında belirlenebileceği ihtimali öne çıkıyor.

Mevcut durumda net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının yüzde 20 olması halinde net ücretin 26 bin lira seviyesinin üzerine çıkması beklenirken, yüzde 25’lik bir artışta bu rakamın 27 bin liranın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Yüzde 30 ve üzeri senaryolarda ise asgari ücretin 28–29 bin lira bandına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarını 31 Aralık’a kadar tamamlaması gerekiyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Geçmiş yıllarda zam oranı genellikle dördüncü toplantıda netleşirken, bu yıl kararın üçüncü toplantıda açıklanabileceği beklentisi güçlenmiş durumda.