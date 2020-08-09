  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Son dakika altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatlarının an be an takip edildiği bu dönemde altın, haftayı düşüşle kapatıyor. Özellikle düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar yakından takip ettikleri altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fakat ekonomistler altın fiyatlarının çok büyük bir düşüş yaşamayacağını belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:34:00 -
Son dakika altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar oldu?

Altın piyasası ani bir yükseliş yaşasa da bugün küçük bir düşüşe uğradı. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte altın alış ve satış fiyatlarına ilişkin güncel liste...

GRAM ALTIN

  • 476,92
  • 477,17

22 AYAR BİLEZİK

  • 442,00
  • 452,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.115,00
  • 3.299,20

YARIM ALTIN

  • 1.557,50
  • 1.674,20

ÇEYREK ALTIN

  • 781,20
  • 837,10

REŞAT ALTIN

  • 3.147,47
  • 3.332,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 435,04
  • 451,87

18 AYAR ALTIN GRAMI 

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 269,20
  • 312,46
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor
Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı