Son dakika altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatlarının an be an takip edildiği bu dönemde altın, haftayı düşüşle kapatıyor. Özellikle düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar yakından takip ettikleri altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fakat ekonomistler altın fiyatlarının çok büyük bir düşüş yaşamayacağını belirtiyor.