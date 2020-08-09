Son dakika altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar oldu?
Son dakika altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatlarının an be an takip edildiği bu dönemde altın, haftayı düşüşle kapatıyor. Özellikle düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar yakından takip ettikleri altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fakat ekonomistler altın fiyatlarının çok büyük bir düşüş yaşamayacağını belirtiyor.
Altın piyasası ani bir yükseliş yaşasa da bugün küçük bir düşüşe uğradı. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte altın alış ve satış fiyatlarına ilişkin güncel liste...
GRAM ALTIN
- 476,92
- 477,17
22 AYAR BİLEZİK
- 442,00
- 452,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.115,00
- 3.299,20
YARIM ALTIN
- 1.557,50
- 1.674,20
ÇEYREK ALTIN
- 781,20
- 837,10
REŞAT ALTIN
- 3.147,47
- 3.332,15
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 435,04
- 451,87
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 269,20
- 312,46