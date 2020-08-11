Son dakika altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar düştü?
Bugün altın fiyatları ne kadar düştü? Altının ons fiyatının 2000 doları bulmasından sonra, çeyrek altın fiyatına çıkan gram altın, 495 liraya kadar çıktı. Düşen altın fiyatlarından sonra gram altın 473 liraya geriledi fakat hal cep yakıyor. Peki ama bugün çeyrek altın ne kadar? Altın düştü mü? İşte merak edilen detaylar...
Güncel altın fiyatları son dakika listesiyle aşağıdaki gibi...
GRAM ALTIN
- Alış fiyatı: 473,94
- Satış fiyatı: 474,02
22 AYAR BİLEZİK
- Alış fiyatı: 436,00
- Satış fiyatı: 441,00
CUMHURİYET ALTINI
- Alış fiyatı: 3.082,60
- Satış fiyatı: 3.205,00
YARIM ALTIN
- Alış fiyatı: 1.541,30
- Satış fiyatı: 1.609,80
ÇEYREK ALTIN
- Alış fiyatı: 773,00
- Satış fiyatı: 804,90
REŞAT ALTIN
- Alış fiyatı: 3.115,07
- Satış fiyatı: 3.237,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 430,52
- Satış fiyatı: 447,17
18 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 198,84
- Satış fiyatı: 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 266,40
- Satış fiyatı: 309,21
Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için, aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.