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Gündem Son çiviyi eline çakan mobilya işçisi hastaneye koştu
Gündem

Son çiviyi eline çakan mobilya işçisi hastaneye koştu

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Son çiviyi eline çakan mobilya işçisi hastaneye koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çivi tabancasıyla çalışma yapan bir işçi bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı. Elini çivilediği tahtayı da yanına alan işçi hastaneye koştu.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Talha Ç. (24), çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı. Çivinin saplanmasıyla birlikte eline tahta parçası da yapışan genç işçi yaralandı.

Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahale sonucu eline saplanan çivi çıkarılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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