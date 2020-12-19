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Aktüel Somali'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
Aktüel

Somali'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:49:05 -
Somali'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı saldırıda yaralananlardan 6'sı daha hayatını kaybetti. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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