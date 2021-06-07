Somali’de siviller vuruldu! 8 Aylık bebeği bile katlettiler
Uzun yıllardır açlık ve yoklukla mücadele eden Somali’de Kenya’ya bağlı savaş uçakları sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlendi.
Kenya'ya bağlı savaş uçakları Somali'nin güney kesiminde sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenledi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Kenya savaş uçakları 3 Haziran günü ülkenin güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Adde ve Hisa-ugur yerleşimlerinde sivil alanları vurdu.
Somali Dışişleri Bakanlığı Kenya tarafından düzenlenen ve sivilleri hedef alan hava saldırılarını kınadıklarını açıkladı.
Saldırıda bir anne ve 8 aylık bebeği hayatını kaybederken, aynı aileden 2, 9, 11 ve 12 yaşlarındaki 4 çocuk da yaralandı.