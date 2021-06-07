  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya Somali’de siviller vuruldu! 8 Aylık bebeği bile katlettiler
Dünya

Somali’de siviller vuruldu! 8 Aylık bebeği bile katlettiler

Uzun yıllardır açlık ve yoklukla mücadele eden Somali’de Kenya’ya bağlı savaş uçakları sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:00:00 -
Somali’de siviller vuruldu! 8 Aylık bebeği bile katlettiler

Kenya'ya bağlı savaş uçakları Somali'nin güney kesiminde sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Kenya savaş uçakları 3 Haziran günü ülkenin güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Adde ve Hisa-ugur yerleşimlerinde sivil alanları vurdu.

Somali Dışişleri Bakanlığı Kenya tarafından düzenlenen ve sivilleri hedef alan hava saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

Saldırıda bir anne ve 8 aylık bebeği hayatını kaybederken, aynı aileden 2, 9, 11 ve 12 yaşlarındaki 4 çocuk da yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay