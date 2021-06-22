Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 militan yakalandı
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 militanın yakalandığı bildirildi.
Somali basınındaki habere göre, Somali Ulusal Ordusu (SNA), ülkenin Orta Şabel bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi.
14 Eş-Şebab üyesinin yakalandığı operasyonda örgüt üyelerine ait askeri mühimmat ve silah ele geçirildi.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.