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Dünya

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 militan yakalandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 militanın yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 12:25:00 -
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 militan yakalandı

Somali basınındaki habere göre, Somali Ulusal Ordusu (SNA), ülkenin Orta Şabel bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi.

14 Eş-Şebab üyesinin yakalandığı operasyonda örgüt üyelerine ait askeri mühimmat ve silah ele geçirildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

 

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