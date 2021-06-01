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Dünya Somali'de büyük operasyon! 20 örgüt üyesi öldürüldü
Dünya

Somali'de büyük operasyon! 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 13:27:00 -
Somali'de büyük operasyon! 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali ordusunun Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonunda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Hiran bölgesindeki örgüte ait bir bölgeye askerler tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti.

Rageh, operasyon sonrası çıkan çatışmada en az 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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