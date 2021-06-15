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Dünya Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: 10 asker öldü
Dünya

Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: 10 asker öldü

Somali'de bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 12:41:00 -
Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: 10 asker öldü

Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, yaptığı açıklamada, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

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