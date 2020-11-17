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Aktüel Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı
Aktüel

Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal: - "Sayın Süleyman Soylu 15 Ocak 2021'e kadar işlemlerin bitirilip işçilerin haklarının ödeneceğini söyledi. Biz kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz' dedik ve 12 Ekim'de başlayan Ankara yürüyüşü eylemini bugün sonlandırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:25:33 -
Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik AŞ'ye ait maden ocağında işten çıkarılan işçiler aradan geçen 7 yıla rağmen tazminat haklarını alamadıklarını iddia ederek 12 Ekim'de başlattıkları eylemi sonlandırdı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Sorunun çözümü için Bakan Soylu'nun kendilerine söz verdiğini aktaran Kartal, "Sayın Süleyman Soylu 15 Ocak 2021'e kadar işlemlerin bitirilip işçilerin haklarının ödeneceğini söyledi. Biz kendisine 'size güveniyoruz, inanıyoruz' dedik ve 12 Ekim'de başlayan Ankara yürüyüşü eylemini bugün sonlandırıyoruz." diye konuştu.

Eylem sürecinde birçok görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Kartal, Somalı madencilerin İzmir depremi sonrası 14 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalara katkı verdiğini dile getirdi.

Uşak yolundayken Gölmarmara'da Manisa Valisi'nden görüşme daveti geldiğini ardından da Ankara'da bazı temaslarda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Yaşanan gelişmelerin ardından dün İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Soylu'nun sorunun çözümü için sözü oldu. Bunun üzerine eylemimize son verdik ancak verilen sürede çözüm gerçekleşmezse 16 Ocak'ta Ankara yürüyüşüne yeniden başlayacağımızı ilettik." ifadelerini kullandı.


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