0553 313 94 23

Solhanspor’da Şevket Gökhan Öztürk dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.

12 Mart 2019 Salı 15:55
Solhanspor’da Şevket Gökhan Öztürk dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.Ligi Erkekler B Grubunda mücadele eden Solhanspor, son olarak Beşiktaş Altyapısında görev yapan antrenör Şevket Gökhan Öztürk ile anlaşmaya vardı.


Solhanspor, TVF 1. Lig 21. haftasında takımdan ayrılan Hüseyin Düzceler’in yerine Beşiktaş Voleybol Altyapı takımlarında görev yapan Şevket Gökhan Öztürk ile anlaştı.


Solhanspor Kulübü Başkanı Ferhat Sönmez yaptığı açıklamada; “Sezon başında da talip olduğumuz fakat bazı nedenlerden dolayı transferi gerçekleşmeyen, geçen sezon Düzce Belediye Spor ile B Grubunda sadece 2 yenilgi alarak Play Offlara 1. Sırada yükselme başarısı gösteren, Play Off’larda bizimle aynı grupta mücadele eden Başantrenör Şevket Gökhan Öztürk artık Solhanspor’umuzda. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın başında olacak yeni Başantrenörümüze gibi hoşgeldin diyor, Efeler Ligi yolunda başarılar diliyoruz"dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis, intihar etmek için nehre atlayan kadını kurtardı
    1. Polis, intihar etmek için nehre..
    2. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    3. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    4. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    5. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    6. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    7. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    8. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    9. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    10. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    11. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    12. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    13. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    14. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    15. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    16. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    17. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    18. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    19. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    20. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü