Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araç kiralama hizmeti satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı Bingöl ili Solhan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü MEB taşımalı eğitim kapsamında 700 öğrencinin 6 (altı) taşıma merkezi okula 61 (altmışbir) hat (araç) ile 180 iş günü taşımalı eğitim hizmet alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

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