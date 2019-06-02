0553 313 94 23

Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

İspanyol golcü Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerini sonlandırdı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:34
Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

İspanyol golcü Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerini sonlandırdı. Soldado, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek kulübe veda etti.


Fenerbahçe’de forma giyen İspanyol golcü Roberto Soldado sarı-lacivertli kulübe veda etti. Kariyeri boyunca Real Madrid, Valencia, Tottenham gibi büyük takımların formasını giyen Soldado, Ağustos 2017’den beri mücadele ettiği Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Soldado, şu ifadelere yer verdi:


“Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye’nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişini tamda olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşılaştınız, en iyisini yapabilmek için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye’ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ayrı ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe’nin geleceğinin çok parlak olacağından şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa kararı
    1. SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa..
    2. Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım..
    3. Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
    4. Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten..
    5. Jandarmadan bayram öncesi eş zamanlı..
    6. Van’da 12 bin paket kaçak sigara ele..
    7. Ahmet Serçe: “Bayramda birlik ve..
    8. Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan..
    9. Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları..
    10. Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların..
    11. Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım..
    12. Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma..
    13. VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı’nda da..
    14. Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna..
    15. ’Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi..
    16. Tırmanma yarışları Kartepe’de büyük..
    17. Gebze’deki 7 katlı otopark yükseliyor
    18. Irak, İran’ın saldırmazlık paktı..
    19. Başkan Altay: "Ramazan Bayramımız..
    20. Başkan Hürriyet, vatandaşlarla..
    21. Simav şehidini ebediyete uğurladı
    22. Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan..
    23. Her gün 10 bin kişiye ‘Tarsus mektubu’..
    24. Mobil trafoya el konuldu! "Vatandaşlar..
    25. Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu..
    26. Merakla beklenen an! 10 milyonuncu..
    27. İngiliz fitnesi, Kadir Gecesi’nde..
    28. Adeta isyan etti: Türkiye'de..
    29. Musfafa Destici'den sert sözler: Hepsi..
    30. Gerçek bir olay! Kimin derdi ahiret..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür