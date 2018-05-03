Soldado: Beşiktaş oynamak istemedi

Soldado, maçı sahada kazanmak istediklerini, kupaya ve rakiplerine saygı gösterdiklerini dile getirdi.

İşte Roberto Soldado'nun yaptığı açıklamalar...

''Kariyerimde böyle bir durum yaşamamıştım. Biz saha içerisinde karşılaşma oynansın ve hak eden finale ulaşsın isterdik. Ama onlar buraya gelip maçı oynamak istemedi. Futbolcular olarak bu işi yapıyoruz. Buraya geldik, biz bu turnuvaya ve rakibimize saygı gösterdik. Ama onlar buraya gelip oynamak istemedi. Rakiplerinize, düzenlenen bu turnuvaya saygı göstermeniz gerekiyor. Adımızı finale yazdırdık. İstediğimiz şekil bu değildi ama biz finale çıktık.''

''Bizi ligde bekleyen 3 maç var. Elimizde olan tek şey, 3 maçımızı kazanıp beklemek. İsteğimiz onların hata yapması ve bizi istediğimiz sonuca, şampiyonluğa ulaştırması.''

''Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Takıma en fazla katkıyı vermek istiyorum. Çünkü takımın başarısı her şeyin önündedir. Daha sonra ben de isterim ki her sezon bir öncekiden daha ileride olsun.''