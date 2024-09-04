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Gündem Solcuların çöplüğünde açan nadide çiçekler! Neyse ki ODTÜ'de milli duruş sergileyen öğrenciler de var
Gündem

Solcuların çöplüğünde açan nadide çiçekler! Neyse ki ODTÜ'de milli duruş sergileyen öğrenciler de var

Yeniakit Publisher
2024-09-04 01:08:00 - 2024-09-04 01:10:34
Solcuların çöplüğünde açan nadide çiçekler! Neyse ki ODTÜ'de milli duruş sergileyen öğrenciler de var

Solcuların ahlaksız yuvası haline gelen, hiçbir milli meselede varlık gösteremeyen ve başta ABD’deki üniversiteler dahil avrupa’daki birçok üniversitede Filistin’e destek eylemleri düzenlenirken ‘Şenlik’ derdine düşülen ODTÜ’de neyseki milli duruş sergileyen öğrenciler de var.

ODTÜ'de 2024 yılı mezuniyet töreni başladı. Mezunlar kapıların açılmasıyla birlikte hazırladıkları pankartlarla Devrim Stadyumu'nda yürümeye başladı. Tribünlerde öğrenciler ve veliler alkışlarla mezunları selamladı.

Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci, “Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların hesabını gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor” Ayetinin yazılı olduğu pankartla stadyumu turladı.

Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği (ODTÜBİRDER), konuya ilişkin “En mutlu günlerinde Gazze’yi unutmayan, Filistin davasının ve dünya mazlumlarının yanında, tarihin doğru tarafında yer alan mezunlarımızı tebrik ediyoruz.Özgür Ayasofya’yı bizlere gösteren Rabbimiz sizleri de Mescid-i Aksa’nın zincirlerinin kırılmasında vesile eylesin. Tüm ODTÜ’lü mezunlarımızın mezuniyetini kutluyor; mezunlarımıza sırât-ı müstakîm üzere yaşayan, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmış, hayırlı ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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