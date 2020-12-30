  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen'in yakınından ilk geçişini yaptı
Teknoloji

Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen'in yakınından ilk geçişini yaptı

NASA ve ESA'nın ortaklığında çalışmalarını yürüten Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen' olarak da anılan Venüs'ün yanından ilk geçişini yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:21:00 -
Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen'in yakınından ilk geçişini yaptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak projesi olan Solar Orbiter Venüs'ün yanından ilk "yakın" geçişini tamamladı.

Spacecom'da yer alan habere göre, Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen' olarak da anılan Venüs'ün yanından ilk geçişini 27 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Söz konusu geçiş Solar Orbiter'ın 'Yakıcı Gezegen'in yanından ilk geçişi olarak tarihe geçti.

Yapılan açıklamaya göre, Solar Orbiter, Venüs'ün Güneş rüzgarları ile etkileşimi hakkında bilgi sunabilecek olan manyetometre, parçacık, plazma ve radyo verilerini toplamış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
İstanbul'un fethini örnek gösteren İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan ilginç çıkış
Gündem

İstanbul'un fethini örnek gösteren İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan ilginç çıkış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul’un fethi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine AK ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay