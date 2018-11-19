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Solaklık anne karnındayken belli oluyor

Çocukken kalem alıp boyamaya başladığımızda, hattâ anne karnında ileride hangi elimizi kullanacağımız belli olur. Toplam nüfusun yüzde 10’u solak. Peki, solaklar neden azınlıktadır?

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:27
Solaklık anne karnındayken belli oluyor


Başka yönlerden de vücudumuzun bir tarafı ağır basıyor. Meselâ sağ ya da sol gözden biri diğerine göre daha iyi görüyordur. Nişan almaya çalışanların göz tercihi bunu gösteriyor zaten.

Aynı şekilde kulağınızı da teste tabi tutabilirsiniz. Telefonu hangi kulağınıza tutuyor ya da dinlemek için duvara hangi kulağınızı dayıyorsunuz?

İnsanların yüzde 40'ında sol kulak, yüzde 30'unda sol göz, yüzde 20'sinde sol ayak, yüzde 10'unda ise sol el ağır basıyor.

Batıda çocuklarda solaklık giderilmesi gereken bir hata olarak görülürdü. Hatta İngilizce'de sol anlamındaki 'left' kelimesinin kökü, 'zayıf' anlamına dayanıyor.

"Atamız maymun"

Doğal ortamda şempanzeler yaptıkları her işte yarısının sağ eli, yarısının sol eli kullandığı görülünce "atamız maymun!" diyen evrimciler şaşırdı.

Sağ ya da sol el kullanımı genetiğe bağlı. Ama genetikçiler halâ DNA'nın hangi kısmının bunu belirlediğini bulmaya çalışıyor. Bu, 40 farklı gene bağlı olabilir. Yani, sol eli kullananların sadece yüzde 10 oranında olmasının sebebi hâlâ bilinmiyor.

Sol el kullanımının beyni nasıl etkilediği konusunda tartışmalar uzun zamandır sürüyor. Beynin sağ kısmı sol eli, sol kısmı ise sağ eli kontrol ediyor. Solak olmak beynin yapısıyla ilgili bir şeylere işaret ediyor olabilir.

BAŞ PARMAK EMME

Belfast'taki Queen's Üniversitesinden P. Hepper'in çalışmaları sayesinde, anne karnındaki bebeğin hareketleri ultrasonla izlenerek doğduğunda hangi elini kullanacağı önceden tespit edilebiliyor.

Her 10 bebekten 9'unun sağ elinin baş parmağını emiyor ve bu çocuklar büyüdüğünde aynı ellerini kullanmaya devam ediyor.
İlkokul sırasında yanında oturduğunuz sağ elle yazan arkadaşınızla dirseklerinizin çakışması sizin suçunuz değil. Yer değiştirin yeter!

Elbette sağ elle yemeye çalışmamak çok güzel. Ve az bir gayretle bu başarılabiliniyor.

Solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu biliniyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.

AMAN KIZDIRMAYIN!

Solaklar daha çok korkuyor ve sinirleniyor. İngiliz Psikiyatri Derneği’nin araştırmasına göre, sol elini kullanan insanlar strese daha yatkın. Bu yüzden de kalp hastası olma riskleri yüksek.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:27
  1. solaklık
  2. solaklık genetik mi

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