Solaklar birbirine girdi! Fatih Portakal şok olacak

Çikolata kutuları içinde yasa dışı ödemeler alarak sipariş haber yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Cumhuriyet gazetesinin yazarlarından Özdemir İnce, Fatih Portakal’ın kendilerine yönelik eleştirilerine sert çıktı. İnce, solak mahallenin nasıl bir bataklıkta debelendiğini gözler önüne seren kavgada, Portakal için çok ağır ifadeler kullandı. İnce, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Gazetede odam yoktur. Gazete binasına yılda bazı zorunlu durumlar dışında gitmem. Bu nedenle gazetede olan bitenin iç yüzünü bilmem olanaksız. Öğrenmek de istemem. Ama buna karşın “bela”dan kaçmak mümkün olmuyor.

Gençlik arkadaşlarımdan biri “Lan olum, senin gazatada neler dönüyormuş da senin habarın bile yok” diyerek hiç sevmediğim WhatsApp meretiyle bana bir ileti gönderdi. İletinin sahibi Fatih Portakal. Fatih Portakal’ın “Twitter” (bu mereti de kullanmam) marifetiyle dünyaya gönderdiği metin şöyle:

“Türkiye bunu da gördü. Vakfıyla yazarlarıyla demokrasi naraları atan @cumhuriyetgzt genel yayın yönetmeninin yazısını bugün yayımlamadı. Gazetecilik ahlakını sorgulayan @TMollaveisoglu duruşundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Yüzü kızarması gereken kodomanlarsa susuyor ve yasak getiriyor. Yazık!!!”

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Bu yetmezmiş gibi, bir de Fatih Portakal’ın televizyonda yaptığı konuşmanın kaydını da gönderdi bizim ağa... İki girişimden de Fatih Portakal’ın çok saldırgan bir dedikoducu olduğu, partilere başkan, gazetelere yönetici atamaya varan bir megalomaniye kapıldığı anlaşılmakta! Buna “mesleki yozlaşma” denir ki tedavisi yoktur.

Metnin kötü Türkçesini dert edinmeyelim. “Vakfıyla, yazarlarıyla demokrasi naraları atan Cumhuriyet gazetesi” dendiğine göre gazetenin bir yazarı olarak benim de kimliğim, kişiliğim hedef alınmış. Hedef alan kim? Fatih Portakal. Fatih Portakal kim? Bir televiyon sunucusu. O kadar! (…)

Hangi gazetede demokrasi ve özgürlükler konusunda mesleki örnek olacak ne yapmış? (…)

Yaptığı işi tanımlayayım: Cumhuriyete ve Cumhuriyet gazetesine tuzak kuranların, fesat çevirenlerin goygoyculuğunu yapmak. (…)”