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Solak medya ‘kapatılacak’ diye haber pompaladı! Okçular Vakfı'ndan açıklama geldi

Okçular Vakfı, bugün bazı haber sitelerinde çıkan 'kapatılma' haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, basında çıkan haberlerin asparagas olduğu belirtildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:42
Solak medya ‘kapatılacak’ diye haber pompaladı! Okçular Vakfı'ndan açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı'nın kapatılacağı iddia edildi. Vakıftan yapılan açıklamada bu tür haberlerin asparagas olduğu ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilmesinin ardından Okçular Vakfı'nın kapanacağı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Okçular Vakfı yetkilileri "Bu tür haberler asparagas" dedi.

Bilal Erdoğan'ın da mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı'nın Yönetim Kurulu, vakıf çalışanlarına dün itibariyle faaliyetlerini sonlandırdığını tebliğ ettiği iddia edildi.

"Bu tür haberler asparagas"

Açıklama yapan Okçular Vakfı yetkilisi şunları söyledi:

"Bu tür haberler tamamıyla asparagas. Vakfın kapanmayacağına dair kapsamlı bir basın açıklaması yapacağız. Burada etkinliğimiz hala devam ediyor. Ücretli ve ücretsiz kurslarımız var. Bunların etkinlik planları yapıldı."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:42
  1. Okçular Vakfı

YORUM YAZ

  • YetersizYetersiz35 dk önce
    Bırakın artık bu işleri. Bu vakfınve Bilal oğlanın ne işe yaradığını söylicek var mı bana. Reis vermiş eline bir oyuncak, yeter ki ayağıma dolanma demiş. Bu hala ayak altında gezeliyor. Bu yetersiz evlat Reis'e bela açacak birgün de hayırlısı bakalım.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 51 dk önce
    Solak Medyanın, İşi Gūcū Yalan Haber Yapmak. Hiç Şüphesiz ki.

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