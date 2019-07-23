Şoke eden olay! Boks maçından sonra öldü Rus boksör Maxim Dadashev, cuma akşamı çıktığı Subriel Matias maçında aldığı darbelerden dolayı yatırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Cuma akşam hafif orta sıklette karşılaştığı Subriel Matias'a kaybeden ve maçın ardından komaya girerek hastaneye kaldırılan Rus boksör Maxim Dadashev 28 yaşında hayatını kaybetti. Rus boksör Maxim Dadashev, cuma akşamı çıktığı Subriel Matias maçında aldığı darbelerden ötürü hayatını kaybetti. Beyninde hasar oluştuğı açıklanan Rus boksörün salı günü itibariyle hayatını kaybettiği belirtildi. Rus boksörün antrenörü Buddy McGirt konuyla ilgili "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Maçtan önce tamamen hazırdı. Neyi yanlış yapmış olabileceğimi düşünüyorum ama bulamıyorum. İçinde bulunduğumuz spor bu. Maça hazırdı. Sorun yoktu. Bundan eminim. Bazen sadece bir yumruk her şeyi bitirebiliyor" dedi. Dadashev maçın ardından beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle ameliyata alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.