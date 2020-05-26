  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokak hayvanlarına mama stokunu polis sağladı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:42:34 -
Sokak hayvanlarına mama stokunu polis sağladı

İSTANBUL (AA) - Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'nin (HAYKURDER) Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokak hayvanları için planladığı Silivri'nin kırsal alanlarında kullanılacak mama stoklarının yetersiz kalması üzerine polis destek sağladı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için bayramın birinci gününde mama dağıtmayı planladıklarını, ama stoklarının yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremeyeceklerini sosyal medyadan duyurdu.

Duyuruyu gören Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk harekete geçerek, iki farklı firmadan kuru mama stoku sağladı.

Böylece, kırsal ve ormanlık alandaki sokak hayvanları beslendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı