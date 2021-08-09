Koronavirüs salgını sürecinde bulaş zincirinin kırılması için sokağa çıkma yasakları uygulandı. Son dönemde vaka sayıları 24 bini aşınca milyonlar yeniden bir kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma yasağı olur mu? Aşısızlara hafta sonu yasakları gelir mi?

Uzmanlar, aşı olmayanlara yönelik bazı kısıtlamaların devreye girmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple aşı olmayı tercih etmeyenler kendileri için nasıl kısıtlamaların geleceğini merak ediyor.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart. Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var” ifadelerini kullandı.

Konunun kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.