Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Haftalardır 81 ilde hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanıyor. 19 Şubat Cuma akşamı 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 22 Şubat Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Hafta içi ve hafta sonu yasakları illere göre belirlenen bir takvime göre kademeli olarak kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illerdeki vaka sayılarına göre belirlenen illerde yasakların azaltılacağını ifade etti. Yasakların hangi illerde kaldırılacağı ise henüz açıklanmadı.