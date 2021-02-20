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Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek iller
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek iller

Ne zaman hangi ilde sokağa çıkma yasağı bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı biteceği tarih

Yeniakit Publisher
2021-02-20 08:49:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek iller

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş içerisinde. Bir yandan tedbirler uygulanırken bir yandan aşı uygulaması sürüyor. Vatandaşlar uygulanan tedbirlerin ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bitecek iller

19 Şubat Cuma akşamı 21.00’de başlayan 56 saatlik kısıtlama 22 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından 1 Mart’tan itibaren illerdeki vaka sayılarına göre kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını belirtti. Yasakların öncelikle hangi şehirlerde gevşetileceği ise vaka sayılarına bakılarak belirlenecek.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri Cuma günü saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Cumartesi ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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