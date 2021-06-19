Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için bir yılı aşkın süredir ülkemizde önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının ne zaman kaldırılacağı ise merak konusu. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılmıştı. 10 Haziran’da yapılması beklenen kabine toplantısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü yapılması ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de pazar günü kısıtlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gibi devam edebilir. Belki saatler biraz daha geçe alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün” dedi.