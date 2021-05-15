Yasaklar bitecek mi sorusu ile kısıtlamaların akıbetini sorgulayan pek çok vatandaş, güncel açıklamaları takip ediyor. Sokağa çıkma yasağının tüm gün için uygulandığı süreçte tam kapanma sürecinin yerini kademeli normalleşmeye bırakacağı açıklamaları, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı.

Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.