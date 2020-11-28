Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
Trafik yoğunluğu azaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle saat 20.00'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu azaldı.
İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 20.00 itibariyle yüzde 8'e kadar düştü. Metrobüs duraklarında da çok az sayıda kişinin beklediği görüldü.