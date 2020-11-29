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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:05:15 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza

KONYA (AA) - Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobillerle yarışmak için kara yolu kenarında buluştukları iddia edilen 63 kişiye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde bir grubun Konya-Karaman kara yolunun 15. kilometresinde araçlarıyla yol kenarında toplandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden polis, 30 otomobilin kara yolu kenarında yarış hazırlığında olduğunu tespit etti.

Ekipler, otomobillerdeki 63 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan toplam 198 bin 450 lira ceza uyguladı.

Ekiplerce, 3 araç belge ve plakalarla gerekli donanımların eksik olması, araç üzerinde teknik değişiklik yapılması ve benzer maddelerden cezai işlem uygulanarak Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edildi.

Kara yolunda toplanan grup, cezai işlemlerin ardından polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ceza kesilen 63 kişinin, modifiye edilmiş otomobilleriyle yarışmak için sosyal medya aracılığıyla buluştukları öne sürüldü.

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