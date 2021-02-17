Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, gazetecilerin "Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?" sorusuna yönelik bilgiler verdi. Koca, vaka sayısına göre, bölgesel gevşemelerin olabileceği sinyalini verdi. Bilim Kurulu'nun çalışma yaptığını belirten Koca, 1-2 hafta içerisinde durumun açıklanacağını söylemişti.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kalkacak?

Öğle saatlerinde başlayan Kabine Toplantısı 19.00'da sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması başladı. Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından satır başları şu şekilde;

Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." dedi.

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."