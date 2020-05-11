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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, trafik arttı

Bursa’da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:30:07 -
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, trafik arttı

Bursa’da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.



İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. Bazı vatandaşlarda maaşlarını çekmek için kendilerini dışarı atarken, kimileri ise büfe ve marketlerden alışveriş yaptı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, trafik yoğunluğu yüzde 30’e kadar çıktı.

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