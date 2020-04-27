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Aktüel

Sokağa çıkamayınca deniz manzaralı balkonda güneşin tadını çıkardı

Tekirdağ’da korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir vatandaş, dışarıdaki havanın tadını çıkarmak için çatıdaki deniz manzaralı balkonda saatlerce güneşin altında bekledi.

2020-04-27 12:23:46 -
Sokağa çıkamayınca deniz manzaralı balkonda güneşin tadını çıkardı

Tekirdağ’da korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir vatandaş, dışarıdaki havanın tadını çıkarmak için çatıdaki deniz manzaralı balkonda saatlerce güneşin altında bekledi.


Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya çalışılıyor. Bu çerçevede 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.



Deniz manzaralı balkonda saatlerce bekledi


Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyan bir vatandaş dışarıdaki sıcak havanın tadını çıkarmak için binanın teras katında bulunan deniz manzaralı balkona çıktı. Hayalet şehre dönüşen Tekirdağ’ın sessizliğinde balkondan bir süre güzel havanın tadını çıkaran yaşlı vatandaşın daha sonra içeri geçtiği gözlendi.

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