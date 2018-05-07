Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Şok sözler: Ümit Özat'la el ele takımı düşürdünüz

Süper Lig'de küme kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilerek ligin son 2 haftasına girilirken, büyük darbe aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:26
Şok sözler: Ümit Özat'la el ele takımı düşürdünüz

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88. dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı.

Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

POGBA SAHAYI TERK ETTİ!

Yaşanan tartışmanın ardından Florentin Pogba formasını çıkartarak soyunma odasının yolunu tuttu. Oyuncu değiştirme hakkı dolan Gençlerbirliği maçın son anlarını 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

CAVCAV'A TEPKİ

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.

Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:26
  1. Ankara
  2. Gençlerbirliği Spor Kulübü
  3. Gençlerbirliği
  4. Antalyaspor
  5. Ümit Özat
  6. Flo
  7. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!
    1. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    2. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    3. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    4. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    5. Putin, başbakan adayını açıkladı
    6. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    7. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    8. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    9. Sınır hattında terör operasyonu
    10. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    11. Ev yapımı puding tarifi
    12. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    13. 27. dönem AK parti İstanbul..
    14. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    15. Rusya'da hükümet istifa etti!
    16. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    17. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    18. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    19. Doğan Holding için karar çıktı!
    20. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git