Şok sözler: Ümit Özat'la el ele takımı düşürdünüz
Süper Lig'de küme kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilerek ligin son 2 haftasına girilirken, büyük darbe aldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:26
Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88. dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı.
Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
POGBA SAHAYI TERK ETTİ!
Yaşanan tartışmanın ardından Florentin Pogba formasını çıkartarak soyunma odasının yolunu tuttu. Oyuncu değiştirme hakkı dolan Gençlerbirliği maçın son anlarını 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı.
CAVCAV'A TEPKİ
Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.
Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.
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