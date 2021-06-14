Şok eden görüntü! SİHA'ya taş attı
Ukrayna'da Rus yanlısı bir ayrılıkçı, mevzileri gözetleyen SİHA'ya taş attı. O anlar dünya medyasında geniş yankı buldu.
Rusya ile Ukrayna arasında gerilimlerin yaşandığı dönemde ülkede enteresan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'den çok sayıda silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alan Ukrayna ordusu, bir SİHA'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıları kaydettiği görüntüyü paylaştı.
SİHA'ya taş attı
Moskova'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçıların mevzilerini gözetleyen SİHA'ya birçok noktadan ateş açılırken, bir milisin taş attı. O görüntü dünya çapında büyük yankı buldu.