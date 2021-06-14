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Dünya Şok eden görüntü! SİHA'ya taş attı
Dünya

Şok eden görüntü! SİHA'ya taş attı

Ukrayna'da Rus yanlısı bir ayrılıkçı, mevzileri gözetleyen SİHA'ya taş attı. O anlar dünya medyasında geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:46:00 -
Şok eden görüntü! SİHA'ya taş attı

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimlerin yaşandığı dönemde ülkede enteresan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'den çok sayıda silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alan Ukrayna ordusu, bir SİHA'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıları kaydettiği görüntüyü paylaştı.

SİHA'ya taş attı

Moskova'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçıların mevzilerini gözetleyen SİHA'ya birçok noktadan ateş açılırken, bir milisin taş attı. O görüntü dünya çapında büyük yankı buldu.

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