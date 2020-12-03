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Teknoloji Şok eden gelişme! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?
Teknoloji

Şok eden gelişme! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

Teknoloji üreticisi Philips, patent ihlali iddiasıyla Xiaomi'ye dava açtı. Firma, patent ihlaline karşı engelleme kararı alınmasını ve Xiaomi marka telefonların satışının tamamen yasaklanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:53:00 -
Şok eden gelişme! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G gibi üç yeni akıllı telefonunu tanıtan Xiaomi, şimdi de şok bir suçlamayla gündeme geldi. Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Xiaomi'ye dava açtı.

Hindistan Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yapan Philips, kendisine ait patentlerin Xiaomi tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Firma, patent ihlaline karşı engelleme kararı alınmasını ve Xiaomi marka telefonların satışının tamamen yasaklanmasını istedi.

Söz konusu davaya ilişkin ilk duruşma 18 Ocak'ta gerçekleşecek.

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