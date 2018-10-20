Soğuklar yüz felci yapabilir

Soğuk havada dışarıda şadırvanlarda abdest almayın. Islak yüzle dışarıda bulunmayı bırakın. Bu soğuk hele rüzgarlı havalar, iyice örtünmezseniz yüz felci riskini beraberinde getiriyor.

Yüz felcinde ne olur?

Aşırı soğuk ve rüzgarlı havaların yüz felcini tetikliyor, bu durumda yüzün yarısının kısmen hareketsiz kalıyor. Uzman hekimler bu durumda “Hasta alnını kırıştıramaz, gözünü kapatamaz, dişlerini gösteremez, dudaklarını büzemez, ıslık çalamaz. Ağız köşesi kıvrımı düzleşir. Dilin ön kısmında tat duyusu bozulur. Yüz felci tanısı konulduktan sonra seyrin nasıl olacağı da erkenden belirlenmeli” diyor.

Yüz felci hastalarının çoğunun ilaç tedavisi



(kortikosteroidler ve B vitamini) veya fizik tedavi yardımıyla hızla düzeldiğini, küçük bir kısmında cerrahi tedavi gerekecek kadar ağır seyir izlenebildiğini kaydeden konunun uzmanı Doç. Dr. Balcı, şunları tavsiye ediyor:

“Duş ve yüz yıkama sonrası iyice kurumadan dışarı çıkılmamalı. Vantilatör karşısında uzun süre zaman geçirilmemeli. Özellikle bu önlemler sonbahar ve kış mevsiminde sıklığı artan yüz felci gelişiminden kısmen de olsa korunmayı sağlayabilir. Hastaya, yüzün mimik kaslarını hareket ettirmesi için sakız çiğnemesi önerilir, yüz kasları üzerine masaj yapması tavsiye edilir. Yüz felcine maruz kalmamak için özellikle rüzgarlı ve soğuk havalarda dışarı çıkarken boyun ve yüz atkıyla sarılmalı.”