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Soğuk kasvetli havalar sizi esir almasın

Güneş azalıyor, yüzünü daha az gösteriyor. Kapkara bulutlar. Soğuk, yağmur yaş.. Ve yalnızlık.. Pek çok insan bu yüzden hasta oluyor. Hayattan keyif alamama gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:43
Soğuk kasvetli havalar sizi esir almasın

Aslında ‘Kış depresyonu’ olarak adlandırılan bu durum özellikle kadınları etkisi altına alıyor. Söylenen genellikle şu:

“Çok uykum olmasına rağmen gece uykuya dalmakta zorluk çekiyorum, sabahları da zar zor uyanıp gün boyu halsiz oluyorum”, “Kimse ile görüşüp konuşmak istemiyorum”, “Çok mutsuzum, içimden bazen ağlamak geliyor”

Bunun öncelikli sebebi enerji yoksunluğu, gün içinde aşırı uyuklama, sabahları geç uyanma ve hayattan keyif alamama gibi durumlar insanın psikolojisini ciddi boyutlarda bozabiliyor. Kendinizi erken kalkmaya zorlayın. Sabah namazına kalkmanın hikmetini bu açıdan da kavramalısınız. Soğuk suyla abdestinizi alın. Dua edin. Damarlarınız enerji yüklensin.

Kış depresyonu, yılın diğer zamanlarında zihinsel durum açısından oldukça sağlıklı olmalarına mukabil, soğuk aylar yaklaştıkça depresyon belirtileri gösteren kişilerde görülen ruhsal bir düzensizlik durumu olarak tanımlanıyor. Bu rahatsızlık nadiren de olsa diğer mevsimlerde ortaya çıkabiliyor. Kış depresyonu yaşayan kişilerin en belirgin özellikleri ise her sene kış ayları yaklaştıkça gözlenen depresyona özgü mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi durumlar yaşamaları. Yapılan çalışmalar özellikle kadınları etkisi altına alan kış depresyonunun tüm yetişkinler arasında yüzde 10 gibi yüksek bir oranda gözlendiğine işaret ediyor.

BELİRTİLERİ NELER?

• Enerji yoksunluğu,

• Sabahları güç uyanma,

• İsteksizlik,

• Genel keyifsizlik,

• Gün içinde aşırı uykulu olma,

• Konsantrasyon güçlüğü,

• Performans düşüklüğü gibi depresyona özgü durumlar yaşanıyor.

• Sıklıkla karbonhidratlı besinler tercih edildiği için kilo alınıyor.

Öte yandan kış depresyonu baharın gelmesiyle de pekâlâ kendi kendine geçebilir. Ancak duygu durumdaki düşüşler her sene kış aylarında belirgin olarak ortaya çıkıyorsa ve kişinin psikolojik, sosyal ve ailevi durumu ciddiye almalısınız.

NE YAPMALI?

• Namaz kılın, dua edin. Ayrıca miskin miskin oturmayın, spor da yapın. Hiç değilse yürüyün. Yağmur çamur diye yüksünmeyin. Böylelikle hem kendinizi daha dinç hissedecek, hem de gece daha rahat uykuya dalacaksınız.

• Biyolojik yaradılış saatimize uyun. Erken yatın, erken kalkın..

• Kış boyunca gündüz saatleri süresince olabildiğince doğal güneş ışığı almalısınız. Bu sebeple penceresi olmayan ve yapay ışıkla aydınlatılan ortamlarda çalışıyorsanız, sabah mesai saatinden önce ve hafta sonları güneşli ortamlarda bulunmaya çalışın.

• Evde ve işyerinde doğal güneş ışığı tarzında sarı ışık veren ampuller kullanın.

• D vitamini açısından zengin olan balığı mümkünse haftada en az 2 kere yemelisiniz. Bol sıvı ve taze meyve suyunu ihmal etmeyin.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:45
  1. soğuk hava
  2. depresyon

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