Soğuk havalar geldi, ısınma derdi başladı



Her apartman dairesinde mutlaka bir şömine vardır. Ama kullanılmaz. Çünki gerçek bir şömine değildir. Baca çekişi özel olarak yapılması gerekirken, şişirme bir baca bağlantısı yapılıp geçilmiştir. Müteahhidler bunları göz boyamak için yaparlar. Çok üst gelir seviyesine hitap eden şömine ile ısınmak hevesi size, is ve kokusu ile pahalıya patlayabilir. Denemeye kalkmayın.

Kış mevsimi, mekân anlamında da içe dönmenin vakti. Evimizde "mutluluk" duygularımızı besleyen, kırmızı, turuncu renklerde örtüler, yastıklar, yatak örtüleri kullanmak; hatta nar, elma, portakal gibi meyvelerin sofralarımızı süslemesi yaşama enerjimizi yükseltir.

Giriş kapısı karşısında yer alan bir ayna, evin içine giren enerjiyi yansıtır ve olumlu değildir. Evin bereketini etkiler. Giriş kapısının karşısında tuvalet olması, mimarların büyük yanlışların biri.. Ve maalesef sık sık kopyacılıkları yüzünden yapıyorlar bunu..Kapısını aynayla kaplayabilirsiniz..

Yatağınızın oda kapısı karşısında olması sağlık sorunlarına sebep olabilir. Yatak için en uygun pozisyon, kapıya göre çapraz köşede yer almasıdır.

Kış ayları denilince ilk akla gelen oturma odanızda ürpertici soğuk hissini alması için kullanacağınız battaniyeler.. Bunlar evinize sıcaklık verir.

Battaniyeden sonra oturma odası için dekoratif küçük yastıklardan faydalanabilirsiniz. Bu yastıkları koltuk ve kanepelerde de kullanabilir yere sereceğiniz minderler ile de kullanabilirsiniz.

Bunun dışında yatak odaları için önemli olan halılar oturma odaları için de önemli bir dekorasyon unsuru. Oturma gruplarının tam orta kısmına kalın bir halı yerleştirmelisiniz. Mobilyalar dışında küçük aksesuarlar kış için gerekli olacak. Bunları tercih ederken daha çok kış aylarına uygun aksesuarlar tercih edebilirsiniz.