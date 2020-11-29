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Aktüel Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu
Aktüel

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:11:06 -
Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen dondu

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, bazı dereler, nehir ve çeşmelerin kenarları buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen dondu. Buzla kaplanan bazı alanlarda yaban kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örterken esnaf ise yiyecek bulamayan güvercinlere yem verdi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk nedeniyle dereler dondu bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.

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