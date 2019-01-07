Soğuk çayı ayrı bir şifa vesilesi, sıcak çayı apayrı..

Çoğu zaman hayvanların otlamasına yaradığı düşünülür ama hayır aynı zamanda insan sağlığına da büyük yararları vardır. Yoncaları yenilebilen, çiçekleri ise çay harmanı için kullanılabilen bir bitkidir. İçeriğinde bol miktarda bitkisel protein bulunur. A, B grubu, C, D, E ve K vitaminlerini içeren yonca vitamin bakımından oldukça zengin olmasının yanında, başta kalsiyum olmak üzere mineraller açısından da zengin bir besindir.

Ekşi Yonca kurutulmaz, yalnızca tazeyken kullanılır.

İştah açıcıdır. Besin değeri oldukça yüksek bir besin olan yonca vücuda kuvvet ve enerji verir. Bu özelliğiyle özellikle kansızlık çekenlere faydalıdır. Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur. Mide yanmasına, hafif karaciğer ve sindirim bozukluklarına iyi gelir.

Bu rahatsızlıklara karşı kullanıldığında, soğuk olarak, günde 2 bardak bitki çayı içilir.

Sarılık, böbrek iltihabı, egzemalar ve bağırsak kurtlarında ise aynı miktarda çayı bu defa sıcak içilir.

Romatizma ağrılarını azaltır. Ateşi düşürür. İshali keser. Sinirleri yatıştırır ve baş ağrısını giderir. Kandaki kolesterol düzeyini düşürücü etkiye sahiptir. Şeker hastalığında da faydalıdır. Ayrıca, kanı ve karaciğeri temizler.

Taze bitkinin özsuyu, baslangıç durumundaki mide kanseri, habis dahili ve harici çıbanlara önerilir.

Taze özsu, meyve sıkacağı kullanılarak elde edilebilir. Her saat başı 3-5 damla, suyla veya bitki çayı ile inceltilerek içilir. Habis harici çıbanlara, bitki özsuyu doğrudan sürülür. Parkinson hastalığında özsu, her saat başında 3-5 damla, civanperçemi çayına karıştırılarak alınır ve dıştan da belkemiğine sürülür.A