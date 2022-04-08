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Ekonomi Soğanlar depolarda kaldı, üreticiler isyanda: Biz 1 liraya satamazken hallerde 5-10 liraya satılıyor
Ekonomi

Soğanlar depolarda kaldı, üreticiler isyanda: Biz 1 liraya satamazken hallerde 5-10 liraya satılıyor

Üreticinin sebze-meyve haline uygun fiyata satmak istediği soğanlar alınmadı, depolarda çürümeye mahkum edildi. Tezgâhtaki fiyata isyan edenler, ucuza kuru soğanı görünce adeta çılgına döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:53:00 -
Soğanlar depolarda kaldı, üreticiler isyanda: Biz 1 liraya satamazken hallerde 5-10 liraya satılıyor

Bu yıl zamlanan ürünler arasında kuru soğan da var.

Kilosu tezgahta 5-10 liraya kadar yükselen soğan, Ankara’da üreticinin elinde kalıyor…

Görüntüler Polatlı ilçesinden…

Bir üretici, elinde bulunan tonlarca soğanı depoya kaldırmak zorunda kaldı.

“Biz 1 liraya satamazken…”

Nedeni ise soğanları sebze-meyve haline götürüp satamaması. Hem de kilo fiyatı 1-1,5 lira aralığında iken…

Depoya yığdığı soğanlarının başında dert yanan üretici, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bizim mallarımız çöpe giderken, biz 1 liraya satamazken, niye hallerde 5-10 liraya satılıyor?” diye sordu.

Bu görüntüler izleyen tüketiciler de adeta çılgına döndü.

 

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