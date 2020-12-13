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Kadın - Aile Soğanın faydaları nelerdir? | Her gün soğan yenirse vücutta nasıl değişiklik yaşanır?
Kadın - Aile

Soğanın faydaları nelerdir? | Her gün soğan yenirse vücutta nasıl değişiklik yaşanır?

Soğan bağışıklık sistemini güçlendirir mi? | Havaların soğuması ve pandeminin etkisiyle milyonlarca kişi bağışıklık sistemlerini nasıl güçlendirebileceklerinin yolunu araştırıyor. Yemeklerimizin olmazsa olmazı kuru soğanın faydaları da merak ediliyor. Peki, soğanın faydaları nelerdir? | Soğanda hangi vitaminler var? | Her gün soğan yenirse ne olur? | Soğan bağışıklık sistemi güçlendirir mi? | soğan tüketmek zararlı mıdır?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:47:00 -
Soğanın faydaları nelerdir? | Her gün soğan yenirse vücutta nasıl değişiklik yaşanır?

Soğan bağışıklığı güçlendirir mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edenler aynı zamanda bağışıklık sistemlerini güçlendirecek yolları araştırıyor. Yemeklerimizin olmazsa olmazı soğanın bağışıklığı güçlendirip güçlendirmediği merak ediliyor. Peki, soğan bağışıklığı güçlendirir mi?

Soğanın faydaları nelerdir? | Her gün soğan yenirse vücutta nasıl değişiklik yaşanır?

Soğan C vitamini, B6 vitamini, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum içeriyor.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde soğan bağışıklık sistemini güçlendirir.

Soğan kalsiyum açısından zengindir. Yapılan bilimsel çalışmalar her gün soğan yiyen bireylerde kemik yoğunluğunun yüzde beş arttığını ortaya koymuş durumda.

Antiinflamatuvar özelliği bulunan soğanın kötü kolesterolü düşürdüğü ve kalp sağlığını koruduğu biliniyor.

Soğan lif yönünden zengindir ve sindirim sorunları yaşayanlar için son derece önemli bir gıdadır.

Göz sağlığı için faydalı olan soğan kataraktı önlüyor.

Ağız hijyenini sağlayan soğan dişleri de güçlendirir.

Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda düzenli soğan tüketenlerin uyku sorunu yaşamadığını ortaya koydu.

A, C ve E vitaminleri içeren kuru soğan yıllara meydan okumanıza yardımcı oluyor.

Kuru soğanın mide, bağırsak, kolon, prostat kanseri riskini azalttığı uzmanlarca ifade ediliyor.

Soğan kan şekerinin dengelenmesi için son derece önemlidir.

B9 vitamini sayesinde soğan depresyonu azaltmaya yardımcı olur.

İyi bir idrar söktürücü olan soğan enfeksiyonlarla savaşır.

Soğan ayrıca eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

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