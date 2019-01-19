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Soğana sakın bunu yapmayın!

Etkili bir antibiyotik olan soğan, sağlığımız açısından oldukça yararlı.Ancak yapılan araştırmalar, soğanı yanlış tüketmenin çeşitli sağlık problemlerine yol açacağını ortaya koydu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:37
Soğana sakın bunu yapmayın!

Son yapılan araştırmalara göre çiğ olarak doğranmış soğan, kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde buzdolabında dahi saklansa bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Bu sebeple soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor.

Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini artırıp gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Yüksek ateş, grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balı karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz.

Soğan güçlü bir idrar söktürücüdür ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Besin lifi bakımından zengin olan soğan kan şekeri dalgalanmalarını önler ve az miktarda besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir. Soğan, hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalarında glikoz seviyelerinin düşürülmesine yardımcı bir sebzedir.

Soğanda bulunan “quercetin” adlı bileşen tansiyonu düşürüyor ve hipertansiyon hastalarında tansiyon kontrolüne yardımcı oluyor.

Kırmızı soğan gıda zehirlenmesine ve strese bağlı mide kramplarını rahatlatıyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 21:37
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