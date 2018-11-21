Soğan tozu nasıl yapılır?



Soğan tozu, soğan doğramak için zaman kaybetmek istenilmediğinde ya da yemekte soğan sevmeyenler için çok kullanışlıdır. Soğan tozunu, soğan ekleyerek yapabileceğiniz tüm yemeklerde kullanabilirsiniz. Hazır satılan soğan tozlarında katkı maddeleri bulunur. Bunun yerine evde doğal soğan tozunuzu kendiniz yapabilir ve her zaman elinizin altında bulundurabilirsiniz.

Kırmızı, beyaz veya sarı soğanlardan damak zevkinize uygun soğanı kullanabilir ya da, çeşitli soğan türlerini karıştırıp eşleştirebilirsiniz!

Nasıl yapacaksınız?

Soğan tozu yapmanın ilk adımı ve en önemlisi kurutma işlemidir. Bir fırın buna yeter. Veya işte yazın sıcak günleri ve tam fırsat! Güneş de kurutma işlemi en iyisidir.

Kurutma işlemi ile soğanın içinde tüm suyunun gitmesi gerekir. Soğanları soyun.

Çok sayıda soğan halkası yapın. 65 C°’de fırını ısıtın. Fırın ısındığında, fırın tepsisine önce yanmaz kağıt yerleştirin, üzerine de soğan dilimlerini koyun. Yaklaşık 3 ila 4 saat düşük sıcaklıkta soğan dilimlerini pişirin.

Veya güneşe serin kıydığınız soğan halkalarını.

Sonra, onları toz haline getirmek için bir mutfak robotu veya kahve değirmeni kullanabilir, ya da havanda ezebilirsiniz.



Hazırladığınız soğan tozunu hava geçirmeyen bir kaba aktarın ve mutfağınızda serin, kuru bir yerde saklayın.

FAYDALARI

Düzenli soğan tüketimi bedendeki iltihabı azaltır, enfeksiyonlarla mücadele eder, hastalıklara şifa vesilesi olur. Fakat soğanı çiğ tüketmek çeşitli yönlerden sıkıntılıdır. Kokusu insanı rahatsız eder, mide problemi olanlara dokunur. Soğanın bu negatif özelliklerine alternatif olarak soğan tuzu tüketilebilir.

Soğan tozu bol miktarda lif içerir. Lif sağlığımız için çok önemli bir elementtir.

Lifli gıdalarla beslenmek bağırsakları çalıştırır, açlık hissini giderir, uzun süre tok tutar, kabızlığı önler.

Sindirim sorunlarından muzdaripseniz, salata ve yemeklerinize soğan tuzu ekleyin.

Soğan tozu, potasyum açısından zengin olduğundan, sağlıklı kemikler ve sağlıklı bir kalp için faydalıdır.

Soğan tozunu yeterli miktarda tüketmek, vücudunuzun kan basıncı seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. C vitamini açısından zengindir.

Narenciyelerden sonra soğan tozu en fazla C vitamini içeren yiyeceklerdendir.

Kolajen üretimine yardımcı olur, kemiklerin sağlıklı olmasını sağlar ve yaraların iyileşmesinde etkili doğal bir maddedir.

Soğan tozu manganez deposu bir besindir. Böylece kemik dokusunu sağlıklı tutar, metabolizmayı hızlandırır, kan pıhtılaşmasına yardımcı besin maddeleri içerir.

Soğan tozu yüksek miktarda kalsiyum özleri sayesinde kan basıncını dengede tutar, kemik sağlığını destekler, sinir sisteminin fonksiyonuna yardımcı olur.

Tuz yerine soğan tozu kullanarak yemeklerinize lezzet katabilirsiniz.

Tuz yerine kullanılan soğan tozu, kalp krizi, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.