Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu) Bu kürü mutlaka kadınlar uygulamalıdır: Soğanı bu şekilde yapın! Tarifi nedir?
İbrahim Saraçoğlu’nun özellikle kadınlara tavsiye etmiş olduğu soğan kürü kadın hastalıklarını tedavi etmede doğal bir yöntemdir. Kadınların rahimlerinde oluşan sorunların çözülmesini de sağlamaktadır. Ayrıca kadınsal hastalıklara yakalanmamak için de tüketilmelidir. İbrahim Saraçoğlu’nun soğan kürü tarifi nasıldır?, soğan kürünün faydaları nelerdir?, çikolata kistine karşı soğan kürü?, soğan kürünün kadın hastalıklarına karşı faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…
Soğan Kürünün Faydaları Nelerdir?
*Özellikle çikolata kisti olarak bilinen polikistik over hastalığına karşı çok etkili bir kürdür.
*Ayrıca genç kızlarda sıklıkla görülen özel döneme ait düzensizliğinin önüne geçerek düzene girmesini de sağlamaktadır.
*Rahimde oluşacak miyoma karşı korumaktadır.
*Rahim kanserine ve yumurtalık kanserine karşı korumaktadır.
*Hamile kalmayı kolaylaştırıyor.
*Rahim duvarı kalınlaşmasına da hem önler hem de tedavi etmektedir
*Böbrek, karaciğer ve yumurtalıklarda oluşan kistlerin yok olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kistlerin oluşumunu da önlemektedir.
*Soğan kürü erken menopoza karşı da çok faydalıdır. Erken menopozu önlemek için 6 ay da 1 kür uygulanmalıdır.
*Düzenli olarak tüketildiği zaman kış aylarında gribe yakalanmayı önler.
*Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı da çok faydalıdır.
*Antibakteriyel ve antiviraldir.
*Prostat içi iltihaplanmasına da iyi gelmektedir.
Soğan Kürünün Tarifi
Yapılışı: Soğanın dış kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya bölün. Bir tencerenin içerisine 1 buçuk su bardağı su koyun ve üzerine soğanları da atın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca kaynatın.
Kullanımı: Özellikle çikolata kisti olanlar adet dönemi bittikten 2 gün sonra başlaması gerekir. 15 gün boyunca ise devam edilmelidir. Sonra adet dönemi bitince tekrar başlanmalıdır. Düzene girene kadar devam edilmelidir. Soğan kürü günde 2 defa aç karnına tüketilmelidir.
Diğer hastalıklar için de 15 gün yapılması gerekir. Fakat adet düzensizliği yok ise istediği zaman kullanabilir. Yine günde 2 defa aç karnına kullanılmalıdır.
Ilık ya da sıcak içilmelidir. Soğuk içildiği zaman faydası olmaz.
Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır.
15 gün yapılıp daha sonra tekrar 15 gün daha yapılmalıdır. Bunun devam etmesi hastalığınıza bağlıdır.
Soğan Kürü İçin Dikkat Edilmesi Gerenler Nelerdir?
Midesinde ülser ve gastrit olanlar dikkatli tüketmelidir. Sürekli tüketmemelidir ara vererek yapılmalıdır. Ya da hiç tüketmemelidir.
Hamile olma riski olanlar tüketmemelidir. Çünkü düşüğe sebep olabilir.
Eğer büyük bir rahatsızlığınız ve alerjiniz varsa doktora danışmadan kullanmayın.
Çikolata kisti için herkes kullanabilir.
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