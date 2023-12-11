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Gündem Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Rolls-Royce koltuğuna oturdu!
Gündem

Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Rolls-Royce koltuğuna oturdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 23:17:00 - 2023-12-11 23:21:17

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn'ın aldığı sürüş eğitimlerine bir yenisi daha eklendi. Zayn, bu kez elektrikli Rolls-Royce Spectre kullandı.

Minik Zayn'ın dünyanın en pahalı otomobil markalarından olan 26 milyon liralık elektrikli Rolce Royce Spectre'yi kullandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sofuoğlu, oğlu Zayn'ın elektrikli Rolls-Royce Spectre kullandığı anları "Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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