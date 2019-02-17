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Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta 4 gol, 1 asist

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligde son 3 karşılaşmada skora katkı yaptı ve 4 gol, 1 asistle oynadı.

17 Şubat 2019 Pazar 21:07
Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta 4 gol, 1 asist

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligde son 3 karşılaşmada skora katkı yaptı ve 4 gol, 1 asistle oynadı. Feghouli bu sezon toplamda ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı.


Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa müsabakasında attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. İlk olarak maçın 28. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, takımını 2-1 öne geçti. İkinci yarıda 52. dakikada güzel bir aşırtma golü atan Cezayirli futbolcu kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, mücadelenin 68. dakikasında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Ligde son 3 karşılaşmada da skora etki den 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.


Bu sezon Süper Ligde 18, UEFA Şampiyonlar Şigi’nde 3, Türkiye Kupası’nda 2, TFF Süper Kupa’da 1 ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 olmak üzere 25 karşılaşmada görev alan Feghouli, 7 gol, 2 asitle mücadele etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:07
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