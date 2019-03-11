Sofiane Feghouli bu sezonki 8. golünü attı Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon 8.

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında perdeyi açan futbolcu oldu. Sarı-kırmızılıların Süper Lig’in 25. haftasında evinde mücadele ettiği Antalyaspor maçının 17. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon 21 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa maçında görev alan 29 yaşındaki futbolcu toplamda 8. golünü kaydetti. Feghouli’nin ayrıca 2 de asist yaptı. Başarılı futbolcu ayrıca takımın ligdeki son 9 maçında 8 gole katkı yaptı (6 gol, 2 asist).

Karşılaşmaya 11’de başlayan Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kaldı.

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