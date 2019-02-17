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Sofiane Feghouli: “Benfica burada kazanmayı başardıysa biz de onları orada yenebiliriz”

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi rövanşında deplasmanda oynayacakları Benfica karşılaşması için, “Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz” dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 22:02
Sofiane Feghouli: “Benfica burada kazanmayı başardıysa biz de onları orada yenebiliriz”

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi rövanşında deplasmanda oynayacakları Benfica karşılaşması için, “Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Mücadelede hat-trick yapan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Puan olarak Başakşehir’in arkasında olduklarını hatırlatan başarılı futbolcu, “Onları takip ediyoruz. Bundan sonra kolay olan maç olmayacak, zor olacak. 1-0 yenik durumdaydık, 4-1 ile geriden gelmesini bildik. Bu da takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Sadece ben değil, takım olarak bu golleri attık”


Hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Feghouli, “Bu gollerden dolayı çok mutluyum. Öncelik olarak aileme, eşime ve bütün yakınımda olan insanlara bu golleri armağan etmek istiyorum. Taraftarlarımızı da es geçmemek gerekiyor. Her zaman bize destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ederim.Bunu sadece ben değil, biz takım olarak, Galatasaray olarak bu golleri attık. Takım arkadaşlarımız olmasaydı, bu golleri atamazdım. Özellikle Belhanda, Onyekuru ve Donk pasları verdi. Onların sayesinde ben de 3 gol attım” şeklinde konuştu.



“Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz”


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Portekiz deplasmanında oynayacakları Benfica karşılaşması hakkında da değerlendirmede bulunan yıldız futbolcu, “İlk maçı detaylardan dolayı kaybettik. Biz kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz. Onlar da iyi bir takım biz de iyi bir takımız. Sonuçta orada da yenebiliriz” dedi.


Sofiane Feghouli, geleneksel olarak her hat-trick yapan futbolcu gibi maçın topunu alarak stattan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:02
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