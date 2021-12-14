Sodalı yufka böreğini bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Sodalı yufka böreği nasıl yapılır?

malzemeler

İç harcı malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gr kıyma

3 adet orta boy soğan

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Yufkayı ıslatmak için:

5 adet yufka

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 şişe maden suyu

Üzerine:

Yumurta sarısı

Yapılışı

Sodalı yufka böreği için önce iç harcı hazırlayın. Kıymalı böreğin püf noktası biraz da iç harcın lezzetidir. Yemeklik doğranan soğanları yağda kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve suyu çekinceye kadar kavurun. Baharat maydanoz ve tuzu ekleyip biraz karıştırıp ocaktan alın. Kıymalı böreğin harcı soğurken sodalı sosu hazırlayın. Süt, maden suyu ve sıvı yağı bir kapta iyice karıştırın. Bunun amacı böreğin kabarmasıdır. Yufkayı açın ve güzelce bu karışımdan yufkaya sürün. Kıymalı harçtan uzun kısma koyup rulo şeklinde katlayın. Eşit dört parçaya bölüp yağlanmış ya da kâğıt serilmiş tepsiye dizin. Diğer yufkalara aynı işlemi uygulayın. Kalan sosu kıymalı böreklerin üzerine fırça yardımıyla sürün. Afiyet olsun.

Patatesli sodalı börek tarifi nasıl yapılır?

Patateslerimizi öncelikle yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Sıcakken ezip püre haline getirelim. Diğer tarafta süt ve sıvı yağdan oluşan börek sosumuzu hazırlayalım. Yufkayı tezgaha yayalım, dört tarafını dikdörtgen şekline gelene kadar katlayıp sostan her yerine sürelim.